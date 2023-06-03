ضبط 283 قضية مخدرات

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (283) قضية مواد مخدرة.

بإجمالي (313) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (241,190 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (50,600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (19,350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروينوزنت (17,375 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (3,485 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكسوزنت (1,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (859جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (610جرام).

كمية من مخدر البودروزنت (295 جرام).

عدد (3477) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (119قطعة سلاح نارى بحوزة103متهم).

وذلك على النحو التالى:

(28) بندقية آلية.

(18) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(68) فرد محلى.

(617) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ضبط (179) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (63245) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(234) حكم جناية.

(19346) حكم حبس جزئى.

(3767) حكم حبس مستأنف.

(31565) حكم غرامة.

(8333) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابي ضما (4) متهمين ارتكبوا

(6) حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (21) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (12) متهما.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21830) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (59) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.