ضبط 303 قضايا مخدرات و120 قطعة سلاح ناري

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (303) قضية مخدرات و(120) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (64028) حكما قضائيا متنوعا، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي سياق متصل، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (سوهاج - أخميم)، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (13) قطعة سلاح نارى (4 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (13 متهم، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين)، وضبط تشكيل عصابى ضم (3 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (181) حكما قضائيا متنوعا.

وفاة شاب بسبب هاتف محمول !

وعلى جانب آخر، نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين لتعديهما على آخر مما أدى لوفاته بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص - مقيما بمحافظة الفيوم "مصاب بكدمات بالرأس وكسور متفرقة" ولا يمكن استجوابه، إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيقه - مقيما بمحافظة الفيوم)، وقرر بأنه حال تواجد شقيقه بأحد المطاعم بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهما عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته المشار إليها وإتهمهما بإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهما بأنه حال تواجدهما بمكان البلاغ، فوجئ باختفاء هاتفه المحمول أثناء وقوف المصاب بجانبه، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة.. وفى وقت لاحق ورد من المستشفى إخطاراً بوفاة المجنى عليه متأثراً بإصابته المنوه عنها.

وقامت السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات القضية.