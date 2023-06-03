عاجل
المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مقتل 3 جنود إسرائليين بالقرب من الحدود المصرية
السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بالأرقام.. ماذا قدم قطبي مانشستر قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مان سيتي ومانشستر
مان سيتي ومانشستر يونايتد

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزي المواجهة الأولى بين مانشسر يونايتد ومانشستر سيتي بينهما في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على ملعب ويبملي.

txt

نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.. مانشستر يونايتد يواجه مان سيتي متسلحًا بالتاريخ الليلة

ويسعى مانشستر يونايتد للتتويج بالبطولة الثانية له هذا الموسم بعد الفوز على نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي، وهو الحال ذاته لفريق مانشستر سيتي الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 21 في تاريخه بينما وصل مانشستر سيتي للمباراة النهائية للبطولة الأقدم في كرة القدم للمرة رقم 12 بتاريخه.

ويعد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هي البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم حيث تأسست عام 1871، ويعتبر فريق أرسنال هو الأكثر تتويجًا بها برصيد 14 مرة.

وحصل مانشستر يونايتد على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة بينما فاز مانشستر سيتي باللقب 6 مرات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز ما قدمه مانشستر سيتي ويونايتد في موسم 2022-2023 قبل خوض المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

أرقام مانشستر سيتي ويونايتد في موسم 2022-2023

 

لعب مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا في موسم 2022-2023، 59 مباراة، وحقق رقمًا مميزًا في عدد مرات الفوز بعدما فاز في 42 مباراة بينما تعادل في 10 مباريات وخسر 7 مباريات.

وسجل مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا هذا الموسم 148 هدفًا بمختلف المسابقات بينما استقبلت شباكه 45 هدفًا.

وتوج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حصل على 89 نقطة في المركز الأول من 38 مباراة كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه.

في المقابل خاض مانشستر يونايتد مع إيريك تين هاج 61 مباراة في موسم 2022-2023، وحقق خلالها نتيجة الانتصار في 42 مباراة بينما تعادل في 8 مباريات وخسر 11 مباراة.

وأحرز مانشستر يونايتد تحت قيادة إيريك تين هاج 114 هدفًا بمختلف المسابقات بينما استقبلت شباكه 67 هدفًا.

وحصد مانشستر يونايتد 75 نقطة من 38 مباراة احتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ليضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مواد متعلقة

نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.. موعد مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد والقنوات الناقلة

نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.. مانشستر يونايتد يواجه مان سيتي متسلحًا بالتاريخ الليلة

ديربي مانشستر.. موعد مباراة السيتي واليونايتد والتشكيل المتوقع لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد يٌعلن تمديد التعاقد ديوجو دالوت بعقد طويل الأمد
الجريدة الورقية