بالأرقام.. ماذا قدم قطبي مانشستر قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزي المواجهة الأولى بين مانشسر يونايتد ومانشستر سيتي بينهما في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على ملعب ويبملي.

ويسعى مانشستر يونايتد للتتويج بالبطولة الثانية له هذا الموسم بعد الفوز على نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي، وهو الحال ذاته لفريق مانشستر سيتي الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 21 في تاريخه بينما وصل مانشستر سيتي للمباراة النهائية للبطولة الأقدم في كرة القدم للمرة رقم 12 بتاريخه.

ويعد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هي البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم حيث تأسست عام 1871، ويعتبر فريق أرسنال هو الأكثر تتويجًا بها برصيد 14 مرة.

وحصل مانشستر يونايتد على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة بينما فاز مانشستر سيتي باللقب 6 مرات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز ما قدمه مانشستر سيتي ويونايتد في موسم 2022-2023 قبل خوض المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرقام مانشستر سيتي ويونايتد في موسم 2022-2023

لعب مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا في موسم 2022-2023، 59 مباراة، وحقق رقمًا مميزًا في عدد مرات الفوز بعدما فاز في 42 مباراة بينما تعادل في 10 مباريات وخسر 7 مباريات.

وسجل مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا هذا الموسم 148 هدفًا بمختلف المسابقات بينما استقبلت شباكه 45 هدفًا.

وتوج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حصل على 89 نقطة في المركز الأول من 38 مباراة كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه.

في المقابل خاض مانشستر يونايتد مع إيريك تين هاج 61 مباراة في موسم 2022-2023، وحقق خلالها نتيجة الانتصار في 42 مباراة بينما تعادل في 8 مباريات وخسر 11 مباراة.

وأحرز مانشستر يونايتد تحت قيادة إيريك تين هاج 114 هدفًا بمختلف المسابقات بينما استقبلت شباكه 67 هدفًا.

وحصد مانشستر يونايتد 75 نقطة من 38 مباراة احتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ليضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.