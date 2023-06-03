نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.. مانشستر يونايتد يواجه مان سيتي متسلحًا بالتاريخ الليلة

يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، مساء اليوم، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذى يجمع بين فريق مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد،فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسعودية.

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مانشستر سيتي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة، بينما تأهل مانشستر يونايتد على حساب برايتون بركلات الترجيح.

مباراة السيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون أول مباراة نهائية كبرى بين قطبي مانشستر.

مانشستر سيتي



توج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي ليحصل على اللقب التاسع في تاريخه كما سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة أمام نظيره إنتر ميلان الأيطالي في مباراة تستضيفها مدينة اسطنبول التركية، ويأمل مانشسترسيتي بقيداة جوارديولا في التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي.

ويبحث سيتي عن ثلاثية وهو ما لم يحققه سوى فريق إنجليزي واحد آخر وهو مانشستر يونايتد في 1999، ولن يكون هناك ما هو أفضل لفريق تن هاج سوى إفساد حلم سيتي.

مانشستر يونايتد



أصبح مانشستر يونايتد أكثر الأندية الإنجليزية تواجدا في المربع الذهبي في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي منذ تطبيق الاحتراف، وتواجد مانشستر يونايتد في المربع الذهبي ببطولة الدوري الإنجليزي في 26 موسما من أصل 31 بنسبة تصل إلى 84%.

ويسعى سيتي لنيل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة بينما يسعى يونايتد للحصول عليه للمرة 13.

تصريحات بيب جوارديولا قبل موقعة مانشستر يونايتد

وأكد بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، أنه واثق من أن دي بروين سيعود إلى قمة مستواه خلال الفترة المقبلة التى اعتاد عليها لاسعاد جماهيره.

وأضاف :" انه يمتلك قدرات خاصة و مهارات فائقة تساعدنا في الاعتماد عليه بجانب صناعة الفارق مع الفريق أغلب الأوقات بمختلف البطولات".

ويعلق صوتيا على مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين يونايتد وجاره السيتي مساء اليوم، المعلق العماني الشهير عامر الخوذيري.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مساء اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

وتنطلق صافرة أحداث المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.