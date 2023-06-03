القبض على 3 عاطلين قبل ترويجهم المخدرات بالشرقية

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية في القبض على 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم بدائرة مركز الإبراهيمية.

وجرى إحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وورد معلومات لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام كل من " سعيد م س " 24 عاما مقيم بندر الإبراهيمية، وسبق اتهامه فى القضية رقم 5054 لسنة 2016 جنايات مركز الإبراهيمية " قتل" والقضية رقم 3054 جنايات الإبراهيمية لسنة 2021 سرقة بالإكراه، وعمرو - 20 عاما مقيم الإبراهيمية، و محمود أ م - 18 عاماً مقيم الإبراهيمية، بالإتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيدرو على نطاق واسع.

وجرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطهم بحوزتهم 20 كيلو من مخدر الهيدرو، و6 طرب من مخدر الحشيش تزن 600 جرام، و2 سلاح نارى فرد خرطوش، و8 طلقات وطبنجة صوت، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وتبين حيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فيها والهواتف للاتصال بعملائهم وعقد الصفقات والمبلغ المالى جزء من حصيلة الإتجار، تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على عنصر إجرامي تخصص في تجارة المُخدرات

وفي سياقٍ تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق والتعاون مع مباحث مركز شرطة دكرنس، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي تخصص في الإتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث، بتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على أحمد. ع. ا ال، وشهرته بن سومه، 31 عاما، مقيم قرية ديمشلت دائرة مركز شرطة دكرنس، مطلوب أمنيا لاتخاذه من دائرة مركز شرطة دكرنس مسرحا لمزاولة نشاط إجرامي، حيث تخصص في الإتجار في مخدر الحشيش وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والترويج علي عملائه بكميات كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (120 طربه لمخدر الحشيش زنه 15 كيلو جرام، بندقية آلية، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء التحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه، تم تحرير محضر بالواقعه وتحويله للنيابه العامه، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.