المشدد 10 سنوات لربة منزل وشقيقتها بتهمه الاتجار فى المخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل وشقيقتها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، كما عاقبت المتهم "ع.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الشابو بدائرة القسم وترويجه على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

عقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو كانت مُعدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

عقوبة الإتجار في السموم البيضاء:

يشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.