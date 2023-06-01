المشدد 6 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالشرابية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، سائق بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بحيازة هيروين وسلاح أبيض في منطقة الشرابية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من ضباط قسم شرطة الشرابية يفيد بضبط سائق، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات المباحث، أن المتهم، يقوم بمزاولة نشاطا اجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض مطوة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تحرر محضر بالواقعة

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس