وظائف موسم الحج.. الشروط وطريقة التقديم

ينتظر عدد كبير من المسلمين في الدول الإسلامية، موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وذلك سعيا منهم فى تلبية نداء الله لهم بأداء المناسك وزيارة البيت الحرام والطواف حول الكعبة المشرفة.

ويبحث الكثير منهم عن تقديم خدمة لضيوف الرحمن الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن توفيره وظائف موسم الحج 1444، عبر منصة أجير، وذلك لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين على حدٍ سواء.

منصة أجير

شروط التقديم على وظائف موسم الحج

كشفت وزارة الحج والعمرة عن خطوات التقديم على وظائف موسم الحج 1444، وهي كالتالي:

- تسجيل الدخول أولا إلى منصة أجير السعوديةhttps://www.ajeer.com.sa/.

- الضغط على أيقونة نشر السيرة الذاتية، وتفتح أمامه صفحة لملء البيانات الخاصة به.

مثل: نبذة عن المتقدم، والبيانات الشخصية، معلومات التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم، إضافة بيانات المؤهل، والوظيفة والخبرات الحالية للمتقدم.

- يطلع المتقدم على الوظائف الشاغرة المتاحة على المنصة، ويختار منها الوظيفة المناسبة له.

- المتقدم بالضغط على خيار التقديم على الوظيفة التي اختارها.

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

الكعبة المشرفة

شروط التقديم على وظائف موسم الحج 1444

ووفقا وكالة الأنباء السعودية «واس»، كشفت الوزارة عن الشروط اللازم توافرها من أجل التقديم على وظائف موسم الحج 1444، هي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مستعدًا للقيام بكافة المهام المطلوبة منه والالتزام بالتعليمات.

- يكون المتقدم على وظائف موسم الحج 1444، مقيمًا في السعودية خلال فترة موسم الحج.

- لا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

- الحصول على مؤهل دراسي يتناسب مع الوظيفة التي اختارها.

- التفرغ الكامل للعمل بالوظيفة المختارة المؤقتة لمدة شهر.

والجدير بالذكر أنه دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الراغبين بالعمل في موسم الحج لهذا العام 1444هـ داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين على رفع سيرهم الذاتية في "باب أجير"، حيث تعد الواجهة الجديدة لعرض الفرص الوظيفية المتاحة داخل المملكة.

فيما تتيح هذه الخدمة الأفراد من رفع سيرهم الذاتية والتقديم على فرص وظيفية مختلفة في قطاعات وشركات عديدة، وذلك وفقا لجهود الوزارة في تنظيم العمل خلال موسم الحج، والتسهيل على المنشآت والعاملين المشاركين، اضافة الى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال الموسم المبارك.