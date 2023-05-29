السعودية تستقبل مليون و500 ألف رأس ماشية لتغطية موسم الحج

اتخذت المملكة العربية السعودية، خطتها من أجل تغطية طلب السوق المحلية للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي، ونفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، خطتها لتوفير المواشي في موسم الحج للعام الحالي.

خطة السعودية لتغطية طلب السوق المحلية للمواشي:

طرحت بيئة السعودية، 333 ألف رأس من الأغنام، و10 آلاف رأس من الإبل حتى الآن من تاريخ 1 ذي القعدة، وتأتي هذه الحيوانات من دول عدة.

كشف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن هناك حيوانات واردة خلال موسم الحج من دول عدة، كما أنه ومن المتوقع وصول أكثر من مليون و500 ألف رأس من المواشي خلال موسم الحج.

يكون من بين هذه الحيوانات الواردة إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، أي ما يقارب مليون رأس سيكون موجه لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي وعبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

تهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة، وضع السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل، ولذلك تحرص الوزارة على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها لتأمين الإرساليات الحيوانية، ويتم على الفور إجراء عمليات الكشف الظاهري والمخبري على الإرساليات، والتأكد من سلامتها صحيًّا.

كما أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي، وأعلنت البيئة بمنطقة مكة المكرمة، جاهزية خطط إدارة الأسواق والمسالخ في تهيئة وجاهزية مسالخ وأسواق المواشي والخضار والفواكه بالعاصمة المقدسة من الناحية الفنية والتشغيلية، والتأكد من وفرة المنتجات الحيوانية والزراعية، وذلك استعدادًا لموسم الحج.

يسعى الجميع وفقًا لخطة محكمة منذ بداية الموسم وحتى نهايته، وإن ذلك يأتي بهدف بذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.

آداب الحج:

حددت مشيخة الأزهر عددًا من الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها الحاج عند القيام بمناسك حج بيت الله الحرام عبر صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، ينبغي على الحاج مراعاتها قبل الذهاب للحج.

وأعلنت المشيخة، أن من تلك الآداب:

- إعداد نفقة الحج من الطَّيِّب الحلال.

- إخلاص العمل لله تعالى.

- رد المظالم إلى أهلها فيجب على المسلم أن يبادرَ بالتوبة النصوح، وإذا كان بينه وبين أحد مظلمةٌ فليتحلل منها.

- على الحاج أن يتوب قبلَ الذهاب إلى الحج مِن كل الذنوب والآثام، كبيرِها وصغيرِها، جليلِها وحقيرِها، وعليه أن يؤدِّيَ الحقوقَ التي عليه بالتمَّام والكمال.