السعودية تؤكد جاهزية شبكة الطرق لاستقبال ضيوف الرحمن

أكدت الهيئة العامة السعودية للطرق جاهزية شبكة الطرق كافة لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك بعد تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة التي تضمن جاهزية شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

المملكة العربية السعودية

وعملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية وعلى مدى الأشهر الماضية على مسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر من 11 منفذا حدوديا، كما قامت بصيانة أكثر من 7000 كم باستخدام أحدث التقنيات المتعلقة بالصيانة والمسح والتقييم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما نفذت المنظومة العديد من الأعمال التي تضمن سلامة ضيوف الرحمن، ومنها إزالة أكثر من 40 ألف متر مكعب من الكثبان الرملية على حرم الطريق، وإصلاح فواصل التمدد بإجمالي 124 ألف متر طولي، إلى جانب تنفيذ الحواجز الخرسانية والمعدنية بطول 9 آلاف كم، إضافة إلى تنفيذ الدهانات الأرضية بحوالي 600 كم على الطرق المؤدية للمشاعر، وتركيب أكثر من 2400 لوحة إرشادية وتحذيرية، إضافة لتمهيد 5000 كم من الطرق الترابية.

وبهدف توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن؛ وفرت المنظومة أكثر من 300 مراقب على الطرق، والعديد من الفرق الميدانية وفرق الطوارئ على شبكة الطرق وعلى مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تمتلك شبكة طرق ضخمة، تعد من خلالها الأولى عالمياً على مستوى ترابط شبكة الطرق وفقاً للبنك الدولي، حيث تسهم هذه الشبكة في تعزيز ترابط المشاعر المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم من وإلى المشاعر.

الكويت تعلن تقديم مليوني دولار دعما للأونروا

أكدت الكويت أن مرور الزمن لن يجرد الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في العودة إلى أرضه، معلنة مساهمتها في دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة مليوني دولار أمريكي للعام الجاري 2023.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي - في كلمته أمام لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لـ(الأونروا) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم /السبت/ - "إن عودة الحق للشعب الفلسطيني يأتي طبقا لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار الجمعية العامة رقم 194 ومبادرة السلام العربية"، مشددا على أن القضية الفلسطينية مازالت تشغل المكانة المركزية في العالمين العربي والاسلامي، وتشكل قضية اللاجئين الفلسطينيين أحد أهم ركائزها.

وأضاف أنه "مع مرور 75 عاما على النكبة استذكرنا في مقر الامم المتحدة، وبكل ألم، مأساة الشعب الفلسطيني والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت بحقه في عام 1948 عندما هجر وشرد قسرا مئات الآلاف من أهلنا في فلسطين ليبقوا بعيدين عن أرضهم ووطنهم هم وأجيالهم المتعاقبة على مدار أكثر من سبعة عقود من الزمن".

وأشار إلى أن نكبة الشعب الفلسطيني تعد أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية لأي من شعوب العالمن تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث، مجددا دعم الكويت الثابت والمبدئي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحيا صموده ونضاله المشروع ضد الاحتلال للحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة.