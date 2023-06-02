السعودية تسعى لتطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة بريكس

تحرص المملكة العربية السعوديةعلى تطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة "بريكس" بهدف تلبية المصالح المشتركة وتحقيق الازدهار للجميع، حسبما أفاد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "سبق" السعودية، مساء اليوم الجمعة، جاءت تصريحات بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا، والمُنعقد تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

وأكد الوزير أن المملكة تتشارك مع دول مجموعة "بريكس" قيمًا أساسية؛ وهي الإيمان بأن العلاقات بين الدول تقوم على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل والتمسك بالقانون الدولي، ووجود أطر عمل مُتعددة الأطراف وعمل جماعي، كنقاط مرجعية لمواجهة التحديات المشتركة".

وأضاف أن المملكة تتشارك أيضًا مع دول "بريكس" الإيمان بأهمية السلام والأمن والاستقرار من أجل إعادة تركيز الجهود نحو التنمية الوطنية والازدهار المشترك.

السعودية أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في الشرق الأوسط:

وأوضح أن "المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية مع دول البريكس شهدت نموًا كبيرًا، يعكس العلاقات المتنامية والمُتطورة مع دول المجموعة؛ حيث ارتفع إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة من 81 مليار دولار في عام 2017، إلى 128 مليار دولار في عام 2021، وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022".

ولفت ابن فرحان إلى أن المملكة مُستمرة في الالتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وسط الأزمات المتكررة وقضايا سلاسل الإمداد، مُنوهًا إلى أن المملكة تعد دولة رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء العالم، وهي من بين أكبر 10 مانحين للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

من ناحية أخرى، قال نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف يُخطط على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان "بريكس" لعقد لقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان .

وأشار ريابكوف إلى أنه تتم مناقشة موضوع توسيع "بريكس" مُنذ فترة مُحددة من الوقت.

وأضاف: "هذه ليست اللحظة التي يُمكن التحدث فيها عن مرشحين معينين. سيعقد الوزيران لقاء على هامش الاجتماعات. حسب معلوماتي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان موجود هنا أيضًا في كيب تاون، ومن المقرر عقد اجتماع له مع لافروف".