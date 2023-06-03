الكويت تعلن تقديم مليوني دولار دعما للأونروا للعام الجاري

أكدت الكويت أن مرور الزمن لن يجرد الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في العودة إلى أرضه، معلنة مساهمتها في دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة مليوني دولار أمريكي للعام الجاري 2023.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي - في كلمته أمام لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لـ(الأونروا) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم /السبت/ - "إن عودة الحق للشعب الفلسطيني يأتي طبقا لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار الجمعية العامة رقم 194 ومبادرة السلام العربية"، مشددا على أن القضية الفلسطينية مازالت تشغل المكانة المركزية في العالمين العربي والاسلامي، وتشكل قضية اللاجئين الفلسطينيين أحد أهم ركائزها.

وأضاف أنه "مع مرور 75 عاما على النكبة استذكرنا في مقر الامم المتحدة، وبكل ألم، مأساة الشعب الفلسطيني والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت بحقه في عام 1948 عندما هجر وشرد قسرا مئات الآلاف من أهلنا في فلسطين ليبقوا بعيدين عن أرضهم ووطنهم هم وأجيالهم المتعاقبة على مدار أكثر من سبعة عقود من الزمن".

وأشار إلى أن نكبة الشعب الفلسطيني تعد أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية لأي من شعوب العالمن تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث، مجددا دعم الكويت الثابت والمبدئي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحيا صموده ونضاله المشروع ضد الاحتلال للحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة.

الخارجية الفلسطينية": غياب المُحاسبة الدولية للاحتلال يشجعه على تسريع عمليات ضم الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، استباحة مليشيات المستوطنين الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح بست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، تزامنا مع المصادقة على تهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين منها، بذريعة أنها "منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار"، مؤكدة أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بإجراءاتها لضم الضفة الغربية.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني سعيا لضم الضفة الغربية، وأن ذلك كله يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334، داعية الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها وترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة

الولايات المتحدة تتبرع بمبلغ 153,7 مليون دولار للأونروا دعما للاجئي فلسطين

أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن تبرع بقيمة 153,7 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية البشرية والحماية للاجئي فلسطين.

وأعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن شكره لهذا التبرع بالقول: "نحن ممتنون جدا للدعم المالي والسياسي طويل الأمد الذي تقدمه الولايات المتحدة ولشراكتها"، مضيفا: "هذا التبرع سيساعدنا على إبقاء أكثر من 700 مدرسة إضافة إلى 140 مركزا صحيا مفتوحة خلال الأشهر المقبلة. ومن خلال اعطاء المرونة للأونروا في كيفية استخدامها للتمويل الأمريكي، فإن الولايات المتحدة تمنح الوكالة أيضا الوسائل لتحديد أولويات الإنفاق حيث تشتد الحاجة إليه، الأمر الذي يساعدنا على مواجهة التحديات المالية المستمرة التي تواجهها الوكالة. بالنسبة لنا، فإن هذه دلالة على الثقة وسمة للتبرع الجيد الذي نشجع الشركاء الآخرين على اتباعها".

وبفضل هذا التبرع، فإن الملايين من لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط سيستمرون في الوصول إلى الخدمات الحيوية التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية. كما سيساعد التمويل الوكالة أيضا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للاجئي فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وسوريا (بما في ذلك الاستجابة للزلزال المدمر). وهذا التبرع يرفع التمويل الأمريكي للوكالة هذا العام إلى 206,8 مليون دولار، مما يؤكد من جديد مكانة الولايات المتحدة كأكبر مانح للأونروا.

كما جددت الأونروا والولايات المتحدة إطار التعاون (اتفاقية الإطار) للعام 2023-2024، وذلك خلال حفل توقيع افتراضي هذا الأسبوع. وتؤكد هذه الاتفاقية من جديد على التزام الولايات المتحدة بدعم الوكالة وولايتها وبدعم حقوق لاجئي فلسطين مثلما تحدد أهدافا وأولويات مشتركة.

وخلال حفل التوقيع، قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة جولييتا فالس نويز: "نحن فخورون بإنجازاتنا المشتركة. يمثل إطار عمل 2023-2024 المرحلة التالية في التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والأونروا والتزامنا تجاه الشعب الفلسطيني. وهو يركز على التزام الأونروا بالمبادئ الإنسانية، وتحديدا الحياد، وعلى المكونات الحاسمة للإدارة الداخلية للأونروا، والتحسينات في عملها في مجال الحماية، والمساءلة والتعامل مع لاجئي فلسطين ".

وكجزء من الحوارات الجارية مع الولايات المتحدة، قامت نائب المفوض العام للأونروا ليني ستينسيث بزيارة واشنطن العاصمة الشهر الماضي لقيادة الحوار الاستراتيجي الثاني بين الولايات المتحدة والأونروا. وخلال الاجتماع، تم استعراض عمل الأونروا وأحدث إصلاحاتها، بما في ذلك تلك التي عملت على تحسين حوكمتها وشفافيتها ومساءلتها، والتأكيد على الدور المركزي للوكالة في حياة لاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة.