جلسة تفاعلية عن ختان الإناث بمغاغة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، تنفيذ ندوة ثقافية توعوية وصحية ، عن اضرار ختان الإناث ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة إتجاه مشروع اندية السكان .

والممول من صندوق الأمم المتحدة لعدد 30 فتاة ، بمركز شباب ابا البلد ، وبحضور سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة سعيد محمد مدير المركز، والحسينى احمد منسق المحافظة عن مؤسئسة اتجاه ، والمدرب محمد مصطفى ، حيث تم التطرق خلال فعاليات الندوة إلى الأضرار الجسيمة لختان الإناث والتي قد تؤدي إلى وفاة الفتاة، والتسبب في مشكلات صحية وجسدية أخرى للفتاة ، حيث جرمت الدولة المصرية ختان الإناث ، ومنع القابلات في ممارسة اعمال ختان الإناث بالقرى ، ووجوب العرض على الطبيب المختص ، وتفاعلت الفتيات خلال فعاليات الندوة من خلال طرح الأسئلة والإجابة عليها ، من خلال مشروعية وتجريم ختان الإناث والرد على كافة التساؤولات .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة