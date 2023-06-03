مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد/ أوزبكستان
إستكمالا لخطة وزارة الطيران المدني في إستقطاب وجهات جديده لتنشيط السياحة والحركة الجوية، استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة My freighter القادمة من مطار أوزبكستان /طنقشد علي متنها ١٧١ من السائحين.
و من جانبه وجه الطيار أحمد منصور التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة و تسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين و بالفعل تم إستقبال الطائره بتقليد رش المياه water salute،و تم إستقبال السائحين بالورود و توزيع الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة و رؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.
جدير بالذكر انه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 5 رحلات شهريا.