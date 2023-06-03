السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد/ أوزبكستان

مطار الغردقة يستقبل
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات القادمة من أوزبكستان

إستكمالا لخطة وزارة الطيران المدني في إستقطاب وجهات جديده لتنشيط السياحة والحركة الجوية، استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة  My freighter القادمة من مطار أوزبكستان /طنقشد علي متنها ١٧١ من السائحين.

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أولى رحلات شركة  My freighter القادمة من مطار أوزبكستان

و من جانبه وجه الطيار أحمد منصور التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة و تسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين و بالفعل تم إستقبال الطائره بتقليد رش المياه water salute،و تم إستقبال السائحين بالورود و توزيع الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة و رؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

أولى رحلات شركة  My freighter القادمة من مطار أوزبكستان


جدير بالذكر انه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 5 رحلات شهريا.

أولى رحلات شركة  My freighter القادمة من مطار أوزبكستان

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