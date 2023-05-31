زيارة ميدانية لمحرري شئون الطيران للاطلاع على تطورات أكاديمية مصر للطيران للتدريب

في إطار الزيارات الميدانية التي تجريها وزارة الطيران المدني للتعرف علي الأنشطة والتطورات الجديدة في مختلف مواقع العمل بالشركات والهيئات التابعة لها، تم اليوم تنظيم جولة لمحرري شئون الطيران لأكاديمية مصر للطيران للتدريب للتعريف بدور الأكاديمية وما تقدِّمه من أنشطة وخدمات وإمكانيات وبرامج تدريبية متقدمة واطلاعهم على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بتدريب الطيارين، وأطقم الضيافة الجوية بالإضافة إلى دور الأكاديمية في فتح آفاق جديدة للمتدربين سواء من داخل مصر أو الوافدين من مختلف دول العالم لتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى مختلف أنشطة الطيران المدني.

كان فى استقبالهم الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والطيار معتز فتح الله نائب رئيس الأكاديمية، إذْ رحَّب رئيس الأكاديمية بالسادة محررى شئون الطيران وأشار إلى أن الدور الفعال لهذا الصرح التدريبي الكبير في دعم صناعة النقل الجوي محليًا ودوليًا ورفع كفاءة العاملين والمتدربين للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصي بها إقليميًا ودوليًا، موضحًا أنه فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران نحو الاهتمام بمجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية؛ لرفع كفاءة وأداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل لتأهليهم وتدربيهم على أحدث البرامج والمناهج النظرية والعملية، والتي تسهم في تقديم أعلى جودة من الخدمات للنهوض والارتقاء بسوق العمل لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى المصري، وهو ما تحرص عليه الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة المهندس يحيى زكريا بعقد مزيد من الدورات التدريبية لمواكبة التطور الهائل والسريع في مختلف أنشطة صناعة النقل الجوي، وكذا فتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الأكاديميات والمؤسسات في أنحاء العالم كافة بهدف الالتزام بالمعايير الدولية، فى مجال التدريب والتوسع فى أسطول الشركة الجوية لتلبية احتياجات العملاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في ضوء الطلب الحالي والمستقبلي.

وشملت الزيارة تفقد فصول المحاضرات التدريبية وأحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية بالأكاديمية، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك التعرف على إمكانيات أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات و الخدمات الأرضية فضلًا عن برامج الموارد الإدارية والبشرية الخاصة بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن، هذا بالإضافة إلى البرامج المتنوعة كافة التى تقدمها الأكاديمية داخل فصولها التدريبية المتطورة.

هذا وقد نجحت الأكاديمية فى الحصول على الكثير من الاعتمادات والشهادات الدولية مثل شهادات تدريب مهندسى صيانة الطائرات EASA 147 صادرة من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأيضًا شهادات تدريب الطيارين JAR TRTO “Type rating Training Organization وكذلك شهادات عامة للسلامة والصحة المهنية وجودة الأداء تتمثل في شهادات (ISO9001 :2015 - ISO14001 :2015 - - ISO 45001 :2018)، هذا وقد تسعى شركة مصر للطيران فى ضوء رؤية طموحة فى الاهتمام بمجال التدريب وتطوير الأكاديمية والنهوض بإمكانياتها بما يجعلها صرحًا عالميًّا للتدريب في مصاف الأكاديميات حول العالم.

كما أن للأكاديمية دورًا كبيرًا في تأهيل وتدريب العاملين في مجال نقل وشحن البضائع الخطرة والمعتمدة من الأياتا وفقًا للوائح والتصنيفات الدولية؛ وكذلك البرامج التدريبية الخاصة بآلية التسويق وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية والمهارات الأساسية للتعامل مع الركاب والمعتمدة من الأيوزا والأيازا وتأهيل العاملين في مجال القيادة الفعالة وبرامج السلامة والأمن المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو، وكذلك تسهيل إجراءات الركاب والمسافرين وتفادي أي صعوبات قد تواجههم خلال تجربة سفرهم ووصولهم للوصول لأعلى جودة من الخدمة المقدمة للعملاء؛ فضلًا عن دور الأكاديمية في برامج المسئولية المجتمعية من خلال تنظيم زيارات ميدانية لجميع الطلاب في مختلف التخصصات من جميع الجامعات والأكاديميات والمعاهد المصرية.

إذْ تم تقديم عرضًا توضيحيًّا من المهندس وائل فرج مدير إدارة الموقع الإلكتروني بالأكاديمية، والذي قدَّم شرحًا تفصيليًّا عن أنظمة وبرامج التدريب الحديثة والمتنوعة التى تقدِّمها للعاملين بقطاع الطيران فى مختلف التخصصات وكذلك للمتدربين والدارسين من مختلف الشركات والهيئات فى مصر والدول الإفريقية و العربية على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى (السميليتور) المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية، وكذلك إبراز البرامج التدريبية المتنوعة والمتطورة، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى شتى المجالات وكذلك الشهادات والاعتمادات الدولية التي تمنحها الأكاديمية للمتدربين والدارسين من مختلف دول العالم، هذا تناول العرض أيضًا آخر التطورات والإنجازات التي تمت والأقسام المستحدثة الخاصة بمجال تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية.

كذلك تم تقديم عرضًا تقديميًّا من الأستاذة نهي إبراهيم مدير إدارة التدريب الأساسي بالإدارة العامة لتدريب الموارد البشرية بالأكاديمية لمراحل إعداد برنامج تدريبي عن خدمة العملاء وإعداد الصفوف الأمامية من العاملين في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى عرض فيديو يوضح الدورات التدريبية المتخصصة التي يتم عقدها بالأكاديمية للمناهج النظرية والعملية داخل الفصول الدراسية، وعلى أحدث الأجهزة والنظم التكنولوجية المتطورة.

هذا وقد قامت الأكاديمية بتدريب كثير من العاملين بشركات طيران من جميع دول العالم، ومنها خطوط الطيران السعودية، الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران العراقية، الخطوط الجوية اليمنية، الخطوط الجوية الليبية، الخطوط الجوية السودانية والخطوط الجوية التنزانية، بالإضافة إلي عملاء الأكاديمية من هيئات ومؤسسات أخري فى مجالات صناعة الطيران سواء داخل مصر أوخارجها.

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تعد من أكبر وأعرق أكاديميات التدريب فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذْ بدأ العمل فى أوائل السبعينات بتلبية الاحتياجات التدريبية للشركة القابضة لمصر للطيران، إذْ اتجهت لتقديم خدماتها لكثير من المؤسسات والهيئات وكذلك الأفراد بالسوق المحلية، ونظرًا لنجاحاتها المتلاحقة وحصولها علي كثير من الشهادات الدولية فقد استطاعت خلال فترة وجيزة المنافسة بقوة في الأسواق الدولية.