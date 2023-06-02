مدرب المنيا: هدفنا الوصول لدوري المحترفين

القسم الثاني

اكد نبيل محمود المدير الفني لنادي المنيا، إن الفوز علي الألومنيوم جاء في توقيته ليبقي علي فرصنا في المنافسة علي الوصول لدوري المحترفين.

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تصريحات مدرب المنيا بعد الفوز على الألومنيوم في القسم الثاني

وقال نبيل محمود نوجد في نادي كبير ويملك قاعدة جماهيرية ولا يليق أن يكون المنيا بعيدا عن دوري المحترفين وهو ما نصبو إليه خلال المباريات المقبلة.

واضاف:" نخلص في عملنا ولا نقصر ومع ذلك نحافظ علي الجانب الانضباطي مهما كانت صعوبة المنافسة ومن يخطأ في حق النادي يعاقب".

وتابع:"مباراتي ديروط وكيما أسوان سنلعبهم من أجل الفوز وما يكتبه الله سيكون ولكننا نجتهد ولا نقصر في عملنا".

وأشار:" نبيل محمود من يسير مع الله لا يخشى شىء ونتمنى أن يكون الوصول لدوري المحترفين حليفنا في ظل المنافسة القوية علي المراكز المؤهلة لدوري المحترفين".



يذكر أن المنيا حقق فوزا مهما علي الألومنيوم بهدف وحيد سجله إسلام عبدالراضي وانفرد الفريق بالمركز السابع ب42 نقطة.

مشاهد غريبه اعتدات جماهير كرة القدم على مشاهدتها في مباريات دوري القسم الثاني .

وشهدت مباريات الجولة 28 بدوري القسم الثاني الغاء مباراه. الإعلاميين مع الترسانة بعد انسحاب الإعلاميين من المباراة في الدقيقة 10 لعدم اكتمال عدد اللاعبين بعد تسجيل الترسانة لهدفين عن طريق اوجستين اوتو ووحيد يسري وبداء الإعلاميين المباراة بعدد 8 لاعبين وعقب تسجيل الترسانة للهدف الثاني سقط أحد لاعبي الإعلاميين للاصابه ليتم إلغاء المباراة لعدم اكتمال العدد القانوني للاعبين لفريق الاعلاميين.

وشهدت مباراة كهرباء الاسماعيلية والعبور تأخر وصول الحكم المساعد الثاني وتم الاستعانة بالحكم الرابع عمر طلبه للقيام بدور الحكم المساعد وتم استعداء علاء زنجا حكم من منطقة الاسماعيلية للقيام بدور الحكم الرابع

وجاءت نتائج الجولة الـ 28 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية كالتالي

الاعلاميين 0 الترسانة 2

الغاء مباراة الاعلاميين والترسانة بعد انسحاب الإعلاميين من المباراة في الدقيقة 10 لعدم اكتمال عدد اللاعبين بعد تسجيل الترسانة لهدفين عن طريق اوجستين اوتو ووحيد يسري

النصر 0 القناة 2

القناة مواندا وأحمد عبدالرازق

السكة 2 الإنتاج 3

الانتاج محمد رجب ومحمد رجب و؟؟

السكة رضا الويشي و؟؟

السويس 1 زد 2

زد تشارليز ومحمد سمير

السويس احمد العش ركلة جزاء

الاتصالات 3 المستقبل 0

الاتصالات عبدالرحمن بودي وعبدالرحمن بودي و؟؟

الكهرباء 1 العبور 2

العبور محمد رجب وشيكا

الكهرباء احمد جمعة

بتروجيت 3 الدخان 1

بتروجيت احمد رضا وإسماعيل بامبا ومحمد توفيق

الدخان حسام عبدالواحد