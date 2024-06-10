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الإثنين 10 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة رفض محمد صلاح استبداله قبل نهاية المباراة

محمد صلاح
محمد صلاح

 نفى مسئولو المنتخب الوطني ماتردد عن رفض محمد صلاح استبداله قبل إنتهاء مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا بيساو فى الجوله الرابعه للتصفيات الأفريقية المؤهله لكأس العالم ٢٠٢٦ حيث أكد المصدر أن النجم الدولى لم يتم استبداله من الأساس  وحسام حسن اكتفي بنزول ناصر ماهر فقط.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو، وسيخضع اللاعب لآشعة بعد العودة للقاهرة.

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