مشاهدة مباراة مصر وغينيا بيساو بث مباشر في تصفيات كأس العالم يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة مصر وغينيا بيساو بث مباشر في تصفيات كأس العالم يلا شوت اليوم ، منتخب مصر يتأهب لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، وهي مباراة مهمة للفراعنة للمحافظة على سجلهم الممتاز في التصفيات. يقود المدرب حسام حسن الفريق في هذه المواجهة الحاسمة، حيث يسعى لتحفيز اللاعبين وتجهيزهم بشكل جيد للفوز وحصد النقاط الثلاث.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية، ويعد فوز منتخب مصر بالنقاط الثلاث أمراً ضرورياً للتأهل المبكر لكأس العالم 2026. يتوقع الجماهير المصرية دعماً كبيراً لمنتخبها، والتفاؤل بتحقيق الانتصار في هذه المواجهة.

بالنسبة للمشجعين، سيكون بإمكانهم متابعة المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية، بالإضافة إلى مجموعة إس إس سي السعودية الرياضية. هذه القنوات ستقدم بثاً مباشراً للمباراة، مما يتيح للجماهير فرصة متابعة أداء المنتخب المصري وتشجيعهم له.

بث مباشر مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

تأتي هذه المواجهة في وقت حرج لمنتخب مصر، حيث يجب عليهم الحفاظ على زخم الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية لضمان مواصلة المشوار بقوة نحو التأهل لكأس العالم. يتطلب ذلك تركيزاً عالياً وجهوداً مضاعفة من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الهدف المنشود وإسعاد الجماهير المصرية.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

بفضل أداء قوي وتنظيم تكتيكي ممتاز، تمكن المنتخب المصري من تحقيق فوز مهم على نظيره البوركينابي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. بدأت المباراة بحماس كبير من الجانبين، حيث سعى كل منتخب للسيطرة على مجريات اللعب وتسجيل الأهداف. وبفضل هدفين رائعين من لاعبي المنتخب المصري، تمكنوا من حسم اللقاء لصالحهم بنتيجة 2-1.

تأتي هذه الانتصارات المتتالية لتعزيز ثقة الفراعنة وتحفيزهم لمواصلة الانتصارات وتحقيق الأهداف المسطرة. وبالنظر إلى المباراة المقبلة ضد منتخب غينيا بيساو، فإن اللاعبين يدركون جيداً أهمية الفوز لتعزيز موقعهم في المجموعة والاقتراب أكثر من تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم.

من المتوقع أن يواجه منتخب مصر تحدياً كبيراً أمام منتخب غينيا بيساو، الذي يسعى بدوره للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية. ومع تاريخ المباريات بين الفريقين، يعلم الفراعنة أنهم بحاجة إلى تقديم أداء متميز واستغلال الفرص التي تتاح لهم لتحقيق النتيجة المرجوة.

مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

تأتي المباراة في ملعب استاد "24 سبتمبر"، وهو ملعب تاريخي شهد العديد من المباريات الكبيرة. وبالنظر إلى أهمية اللقاء، يتوقع أن يكون هناك حضور جماهيري كبير لدعم المنتخب المصري وتشجيعه على تحقيق الفوز.

بالنسبة للجماهير، سيكون بإمكانها متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية، والتي تعتبر الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026. ستقدم هذه القنوات بثاً مباشراً للمباراة، مما يتيح للجماهير فرصة متابعة أداء الفريق وتشجيعهم له خلال المباراة.

بالتأكيد، تعتبر المباراة ضد منتخب غينيا بيساو فرصة ذهبية للمنتخب المصري لمواصلة مسيرته الناجحة في التصفيات والاقتراب أكثر من تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم 2026. يتطلب ذلك تكاتف جهود اللاعبين والجهاز الفني ودعم الجماهير، لضمان تحقيق النتيجة المرجوة وإسعاد الشعب المصري العظيم.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.