أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء.. شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد آخر ارتفاع لـ سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات أمس.

وننشر خلال السطور التالية آخر تحديث لأسعار الدولار الرسمية أمام الجنيه، وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية:

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية



البنك الأهلي المصري: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيها للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.



بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

