الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء.. شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد آخر ارتفاع لـ سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات أمس.

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وننشر خلال السطور التالية آخر تحديث لأسعار الدولار الرسمية أمام الجنيه، وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية:

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية


البنك الأهلي المصري: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيها للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.


بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
 

 

 

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