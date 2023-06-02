رحيل امير عزمي مجاهد عن تدريب السكة الحديد

تقدم أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد باعتذار رسمي عن الاستمرار في منصبه كمدرب للفريق.

اقرأ أيضًا..

وجاء قرار امير عزمي بالاعتذار عن استكمال مهمته مع السكة الحديد عقب الهزيمة المفاجئة أمام الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة حرج السكة الحديد من المنافسة على الصعود حيث تجمد رصيد السكة عند 51 نقطة بفارق 8 نقاط مع زد اف سي المتصدر برصيد 59 نقطة .



وجاءت نتائج الجولة الـ 28 ببطولة دوري القسم الثاني للمجموعة الثانية كالتالي:

الاعلاميين و الترسانة

الغاء مباراة الاعلاميين والترسانة بعد انسحاب الإعلاميين من المباراة في الدقيقة 10 لعدم اكتمال عدد اللاعبين بعد تسجيل الترسانة لهدفين عن طريق اوجستين اوتو ووحيد يسري

النصر ـ القناة 0 ـ 0

السكة ـ الإنتاج 0 ـ 2

السويس ـ زد 0 ـ 1

الاتصالات ـ المستقبل 0 ـ 0

الكهرباء ـ العبور 0 ـ 0

بتروجيت ـ الدخان 1 ـ 0