انهيار سور يكتب نهاية ربة منزل بالإسماعيلية

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة بسبب سقوط سور من المنزل الذى تقيم فيه في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، ، بسبب شدة الرياح، وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت التصريح بدفن الجثة.

والبداية بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط جزء من سور أحد المنازل في منطقة عزبة المغاربة التابعة لمركز ومدينة فايد بسبب العاصفة الشديدة على إحدي السيدات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع ربة منزل مقيمة بعزبة المغاربة بأبوسلطان دائرة مركز فايد مصابة بجروح في الرأس وكسور في الجسم ونزيف داخلي، مما تسبب في وفاتها على الفور. تم نقل الجثة إلى مستشفى فايد التخصصي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن الجثة.

سقوط جزء عليه من سور علي مواطن

ولقي مواطن حتفه ، متأثرًا بإصابته بسبب سقوط جزء عليه من سور بالطابق الثانى، أثناء سيره بالشارع في مدينة القرين، بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزى.

و بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى القرين المركزى بوصول مواطن مقيم بالقرين جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين.

وكشفت التحريات الأولية عن الواقعة ؛ عن حدوث إصابته التى أودت بحياته، إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثانى عليه بسبب الرياح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.