خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره بالقرب من الإسماعيلية

خرج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره ظهر اليوم الجمعة، أثناء رحلته في نطاق محافظة الإسماعيلية، مما تسبب في توقف حركة القطارات المتجهة من وإلى بورسعيد فيما تم الدفع بحافلات لنقل الركاب إلى وجهتهم لتعطل الخط .



وكان اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، تلقي اخطارا بوقوع حادث من عمليات السكة الحديد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بخروج عربيتين ركاب قطار سكة حديد (رقم ٥٧٠ بورسعيد الاسكندرية) عن مسارهما بمواجهة منطقة قرية النصرة التابعة لمركز القنطرة غرب بالاسماعيليه على حدود الفردان، دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

علي الفور تم اخطار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والذى أمر بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة لانقاذ الركاب ونقلهم الى وجهتهم، حيث تم توجيه نحو ٥ عربات اسعاف للتأمين، وتم اخطار الحماية المدنية للتأمين و الدفع بعدد ٣ عربة اطفاء للتأمين.

وتم ابلاغ مركز ومدينة الاسماعيلية لتدبير اتوبيسات لنقل الركاب فى حالة احتياجهم، وافادت غرفة عمليات السكة الحديد بتخصيص قطار بديل لاستكمال رحلة الركاب.

وانتقل فريق فني من الإدارة الهندسية بهيئة السكة الحديد لموقع الحادث لرفع العربات المعطلة واستئناف حركة سير القطارات.