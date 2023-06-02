مصرع شخصين في الإسماعيلية والشرقية بسب انهيار سور

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، وذلك بعد سقوط سور من المنزل الذي كانت تقيم فيه بسبب شدة الرياح.

وقامت سيارة الإسعاف بنقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت التصريح بدفن الجثة.

وتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط جزء من سور احدي المنازل في منطقة عزبة المغاربة التابعة لمركز ومدينة فايد بسبب العاصفة الشديدة علي احدي السيدات.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ الذى اسفر عن مصرع أميرة أحمد السيد 43 عام ربة منزل مقيمة بعزبة المغاربة بابوسلطان دائرة مركز فايد مصابة بجروح في الرأس وكسور في الجسم ونزيف داخلي مما تسبب في وفاتها علي الفور. تم نقل الجثة الى مستشفى فايد التخصصي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن الجثة.

وفاة شخص بعد انهيار سور بالشرقية

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ شخص أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثانى، أثناء سيره بالشارع في مدينة القرين بنطاق محافظة الشرقية

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزى.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا بورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول"محمد .أ - 61 عاماً مقيم القرين جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثانى عليه بسبب الرياح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتكثف أجهزة الدولة جهودها للتأكد من سلامة المنشآت وذلك للوقاية من سقوط المباني الأمر الذي يتسبب في خسائر مادية وبشرية فادحة، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار السعي العام لسلامة إجراءات البناء وفقاً للقواعد الواجب مُراعاتها بهدف الوصول لمنشآت بدون مخاطر الهدم في أي لحظة.