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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الآن
الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

أتاحت البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة خلال الدقائق الأخيرة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023، جاء ذلك بعدما اعتمدها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الساعات الماضية. 

 

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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 79.78%

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الأحد.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.17%

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رسميًّا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٥,١%

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الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة خلال ساعات

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رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

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محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة شهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.51 %

 

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023  

 

وجائت نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023  بنسبة نجاح 85.1%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190533 طالبا وطالبة حضر منهم 184352 طالبا وطالبة ونجح 156799.

لمعرفة نشر نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023 بالقاهرة اضغط  هنااااااااااااااااااااااااا 


وفي وقت سابق اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.



كما أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 159 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24%.
 


وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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الجريدة الورقية