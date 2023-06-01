برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الآن

أتاحت البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة خلال الدقائق الأخيرة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023، جاء ذلك بعدما اعتمدها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الساعات الماضية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023

وجائت نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023 بنسبة نجاح 85.1%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190533 طالبا وطالبة حضر منهم 184352 طالبا وطالبة ونجح 156799.



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وفي وقت سابق اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.





كما أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 159 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24%.





وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.