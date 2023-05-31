رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية محركات البحث، لا سيما بعد اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9% بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.

وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالبًا وطالبة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية:

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والتي جاءت كالآتي:

- حبيبة محمد محمد شعبان، الطالبة بمدرسة المدينة المنورة بالمنتزة، بمجموع 280 درجة.

- جودى محمد سعيد محمد، الطالبة بمدرسة بريلياس العالمية لغات، بمجموع 280 درجة.

- كنزى محمد صبرى توفيق، الطالبة بمدرسة فيوتشير لغات، بمحموع 280 درجة.

- تامر رمضان صابر عبدالرحمن، الطالب بمدرسة عقبة بن نافع بالمنتزة، بمجموع 280 درجة.

- ندى ياسر غريب عبدالعظيم الشمارقة، الطالبة بمدرسة الصالحية بنات شرق ، بمجموع 280 درجة.

هنأ المحافظ جميع الطلاب الناجحين متمنيًّا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

موعد تقديم تظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية:

قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم: "إنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل 12 من فبراير الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة".

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية:

- الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

http://www.alexandria.gov.eg/mainhome.aspx

- الدخول إلى وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية البوابة الإلكترونية عبر الرابط الخاص بهم.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على عرض النتيجة.