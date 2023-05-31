رسميًّا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

قال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من خلال هذا الرابط "www.cairo.gov.eg" من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥,١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالبًا وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالبًا وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧,١ % ، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤,٩ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤,٣% .

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تفقَّدَ أعمال الازالة الخاصة بالمرحلة الثانية للطريق الدائري بمنطقة البساتين بالتنسيق مع وزارة النقل لتنفيذ طريق الخدمات فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة الطرق وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

كما تفقَّد محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب اليسار والسيدة عائشة تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين.

تأتى أعمال الإزالة فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.