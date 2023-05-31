محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٥,١%

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥,١% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالبًا وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالبًا وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك ٢٥٩ طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية مشيرًا الى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨,١٥% ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦,٢٤%.

أضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ثمَّنَ دور وزارة الشباب والرياضة وحرصها على إقامة كثير من الفعاليات الرياضية بصورة دورية لتشجيع فئات المجتمع كافة على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجيع الموهوبين في الألعاب كافة سواء الفردية أو الجماعية، تأكيداً على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع.

انطلق الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية توجهًا إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورًا ببعض معالم العاصمة، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك من مختلف المحافظات، ومشاركة بعض وفود منحة ناصر للقيادة الدولية.

علي هامش الماراثون، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتفقد دراجات مشروع : "زود … دخلك"، بالتعاون مع طلبات، والذي يهدف إلي توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات من قبل الوزارة في جميع المراحل كطيارين مستقلين بنظام العمل الحر وذلك لزيادة دخلهم وتحسين مستواهم المعيشي ونشر ثقافة التعاملات الإلكترونية لدى المواطنين في إطار الدور المجتمعي الذي تلتزم به الشركة في مصر من أجل تحسين دخلهم و جودة حياتهم.