اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 79.78%

اعتمد اليوم الخميس، الموافق 1 من شهر يونيو الجاري، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 حيث بلغت نسبة النجاح 79.78% على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 86 ألفا 355 طالبا وطالبة حضر منهم 85 ألفا 968 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 68 ألف 582 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 79.78%، مشيرًا إلى أن إدارة دار السلام حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 76.77%، فيما جائت إدارة أخميم 73.89% وإدارة جهينة في المركز الثالث 71.95%



ووجه "الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجهًا التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.