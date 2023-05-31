محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.17%

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 (الدور الأول) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100 %.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور فى مكان واضح داخل المدارس، للتسهيل على أولياء الأمور وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وانتهت المديرية من إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى، حيث تم إعلان نتيجة الصفين الرابع والأول الإعدادى يوم السبت الماضى، كما تم إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم الأحد الماضى، وإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى الإثنين.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة