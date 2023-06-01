الأهلي يعلن جاهزية الشناوي وفتحي لمواجهة الوداد المغربي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جاهزية الثنائي محمد الشناوي حارس المرمى و حمدي فتحي لاعب خط الوسط للحاق بمباراة الذهاب ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وشارك فتحي والشناوي في تدريبات الجري حول الملعب وخاض الثنائي جانباً من التدريبات الجماعية، وأصبح اللاعبان على أتم الجاهزية الطبية ويتبقى فقط التجهيز البدني بعد شكوى الشناوي من إصابة بشد في عضلة السمانة كما اشتكى حمدي فتحي من إصابة في العضلة الخلفية.

في المقابل، مازالت الشكوك تحيط بجاهزية الحارس علي لطفي للحاق بمباراة الذهاب بعد إصابته في العضلة الخلفية ولكن الحارس سيكون جاهزاً بنسبة كبيرة للحاق بمباراة الإياب يوم 11 يونيو الجاري في الدار البيضاء.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا :

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق 4 يونيو على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب يوم 11 يونيو في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال :

وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.