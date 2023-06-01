مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار تانك سيارة بالجيزة

شهد الطريق الدائري الأوسطي بالواحات بمحافظة الجيزة، حادث مأساوي، أسفر عن مصرع 8 أشخاص، نيجة انفجار تانك سولار خاص بسيارة ميكروباص، بعد اصطدامها بتريلا من الخلف.

حادث طريق الواحات

ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا باشتعال النيران داخل سيارة ميكروباص إثر انفجار تنك ميكروباص نتيجة اصطدام تريلا من الخلف بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، مما نتج عن ذلك وجود ضحايا ومصابين.

ضحايا حادث الواحات

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: أحمد فاروق محمد حسن، 33 عاما، وجنى أشرف جميل، العمر 12 عاما، وياسين أشرف جميل، 8 أعوام، ومحمد حسين، 35 عاما، وسارة مسعد محمد، 26 عاما، وإيمان أحمد، 30 عاما، ونوال زكي، 50 عاما، وأحمد فتحي محمود، 33 عاما.

وانتقلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، على الفور إلى موقع الحادث على الفور ورافقها سيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لمحاولة إنقاذهم.

انفجار تنك السيارة

وذكرت التحريات الأولية، أن سيارة النيران اندلعت بسيارة ميكروباص نتيجة اصطدام تريلا من الخلف، مما أدى انفجار تنك السولار، بطريق الواحات بأكتوبر

وعثرت الأجهزة الأمنية على 7 جثامين في حالة تفحم، وإصابة 4 آخرين، ثم يفارق أحد المصابين الحياة متأثرًا بالحادث، ويرتفع عدد الضحايا إلى 8 أشخاص.