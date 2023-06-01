إغلاق موانئ السويس والزيتيات بسبب العاصفة

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر، كلا من موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس، الساعة الرابعة مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجومائية، بعدما وصلت شدة الرياح ما بين 24-26 عقدة جنوبية غربية، أدت لارتفاع الأمواج ما بين 3 لـ 4 أمتار، وعاصفة ترابية واضطراب في البحر.

وتوقفت حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

غلق ميناء العريش البحري

كما أغلقت ميناء العريش البحري، بسبب الظروف الجوية غير المستقرة التى شهدتها محافظة شمال سيناء.

وشهدت المحافظة عاصفة ترابية فى جميع مناطقها، وسيتم فتح الميناء بعد استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية ليستقبل السفن المتجهة لتصدير المنتجات السيناوية.

وتم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق محافظة شمال سيناء ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، ورفع درجة الاستعداد فى غرف العمليات الرئيسية والفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة تلك الظروف.

كما أسقطت العاصفة يافطة الرحاب العملاقة على طريق السويس، وتحولت الأجواء إلى ظلام دامس وانعدام الرؤية على الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات ومتابعة دورية لغرفة العمليات لرصد أى معوقات لحركة السيارات.

وكثفت الخدمات المرورية وجودها أعلى الطريق، لتنظيم حركة السيارات، وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانعدام الرؤية على طريق السويس الصحراوى بسبب ظهور عاصفة ترابية.

كما سقطت لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري أكتوبر، أسفر عنها شلل في حركة المرور، وتوقف السيارات بمنطقة غمرة وباتجاه مدينة نصر.

وتسببت العاصفة في أمطار غزيرة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة، وأسقطت عددا من اللوحات الإعلانية الموجودة فوق الكباري والطرق العام، كما أسقطت بعض الأشجار، ولم تهدأ العاصفة حتى الآن.



