موقف أشرف حكيمي من العودة إلى ريال مدريد

كشف تقارير صحفية إسبانية عن موقف النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي والعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوج النجم المغربي أشرف حكيمي منذ أيام قليلة بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان للمرة الثانية خلال مشواره مع فريق العاصمة الفرنسي.

وشارك أشرف حكيمي في 27 مباراة مع باريس سان جيرمان في موسم 2022-2023 من الدوري الفرنسي، وقد نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 آخرين.

موقف أشرف حكيمي من الرحيل عن باريس سان جيرمان

ويرغب أشرف حكيمي في ترك صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان هذ الصيف لعدة أسباب

وبحسب موقع «Relevo» الإسباني فإن أشرف حكيمي لا يشعر بالارتياح مع باريس سان جيرمان خلال الوقت الحالي كما يفكر جديا في العودة إلى صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد هو الوجهة المحتملة للظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي حال رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

سبق للدولي المغربي أشرف حكيمي اللعب ضمن صفوف ريال مدريد لمدة موسمين، وخاض إجمالي 17 مباراة مع النادي الملكي، وسجل خلالها هدفين بينما صنع هدفًا.

وتوج مع ريال مدريد بـ 4 بطولات وهي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

مشوار أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان

ويلعب أشرف حكيمي موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وقد خاض مع الفريق الباريسي إجمالي 79 مباراة بمختلف المسابقات منذ انتقاله للدوري الفرنسي قادما إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وينتهي عقد أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان في يونيو لعام 2026.

ويتقاضى أشرف حكيمي راتب ضخم يصل إلى 10 ملايين يورو.

وسجل أشرف حكيمي 9 أهداف وصنع 11 هدفًا خلال مشاركته في 79 مباراة مع باريس سان جيرمان بمختلف المسابقات.

وتوج النجم المغربي أشرف حكيمي بالدوري الفرنسي مرتين وكأس السوبر الفرنسي مرة واحدة مع باريس سان جيرمان.