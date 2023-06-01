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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بالأرقام.. تقييم موسم كريم بنزيما صفقة اتحاد جدة المنتظرة مع ريال مدريد

كريم بنزيما لاعب
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد

أصبح اسم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد يتصدر عناوين الصحف ومحركات البحث بعد مفاوضاته مع فريق اتحاد جدة السعودي عقب نهاية موسم 2022-2023.

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تفاصيل عرض الاتحاد السعودي للتعاقد مع كريم بنزيما

ويعد النجم الفرنسي كريم بنزيما أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ريال مدريد حيث خاض للتو موسمه الرابع عشر مع النادي الملكي بإجمالي 647 مباراة بواقع 47226 دقيقة في مختلف المسابقات.

وتميز الفرنسي كريم بنزيما خلال 14 موسمًا مع فريق ريال مدريد بالقدرة على تسجيل وصناعة الأهداف إذ نجح في تسجيل 353 هدفًا وصناعة 165 هدفًا.

ويبدو أن رحلة كريم بنزيما التاريخية مع ريال مدريد أوشكت على الانتهاء بعدما لم يجدد عقده حتى الآن والذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، وفي ظل الأنباء القوية والتقارير الصحفية التي تشير إلى موافقته على عرض المقدم له من فريق اتحاد جدة السعودي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام والبطولات التي حققها كريم بنزيما مع ريال مدريد في موسم 2022-2023.

أرقام وبطولات كريم بنزيما في موسم 2022-2023

 

حقق كريم بنزيما مع ريال مدريد 3 بطولات في موسم 2022-2023 وهي السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية لكنه لم يتمكن رفقة النادي الملكي من المحافظة على بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وخسر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما جائزة هدافي الدوري الإسباني لصالح نظيره البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة وهداف الليجا لموسم 2022-2023 برصيد 23 هدفًا.

وحصل كريم بنزيما على جائزة هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي بعدما كان قد سجل 27 هدفًا لكنه لم يسجل سوى 18 هدفًا مع ريال مدريد في موسم 2022-2023 من الليجا.

ويعد كريم بنزيما هو اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف بفريق ريال مدريد في الدوري الإسباني برصيد 21 مساهمة تهديفية بواقع 21 مساهمة بتسجيله 18 هدفًا وصناعته 3 آخرين خلال 23 مباراة.

لكنه يعتبر ثالث أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بفريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 برصيد 5 مساهمات تهديفية بواقع 4 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في 10 مباريات.

ولعب كريم بنزيما 5 مباريات مع ريال مدريد في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا كثاني أكثر لاعبي الفريق الملكي مساهمة بالأهداف في مسابقة الكأس برصيد 5 مساهمات تهديفية.

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ريال مدريد يمنح كريم بنزيما حرية حسم مستقبله

وشارك كريم بنزيما في إجمالي 42 مباراة بواقع 3557 دقيقة مع ريال مدريد في موسم 2022-2023، وساهم خلالها في 36 هدفًا بتسجيله 30 هدفًا وصناعته 6 أهداف.

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