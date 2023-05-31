ريال مدريد ينتظر قرار كريم بنزيما بشأن عرض الاتحاد

ينتظر الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد موقف اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم، والحسم النهائي في مفاوضات نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه في الميركاتة الصيفي المقبل.

ينتهي عقد كريم بنزيما بنهاية الموسم الحالي، ويتبقى له جوله وحيده مع الميرنجي في الليجا، ثم يدخل موسم الانتقالات الصيفية لتحديد ناديه الجديد في الموسم المقبل.

موقف ريال مدريد من التجديد لبنزيما

ولم يحسم صاحب الـ35 عام موقفه النهائي حتى الآن من التجديد للميرنجي بعقد، ويرغب اللاعب في التجديد لموسمين على الأقل بينما يرغب الميرنجي في التجديد للاعب لموسم إضافي أخر.

ارتبط اسم كريم بنزيما بالانتقال لنادي الاتحاد السعودي في الموسم المقبل، وذلك للمرة الثانية بعدما تلقى اللاعب عرض من النمور في الموسم الماضي لكنه رفض وقرر البقاء في إسبانيا رفقة الميرنجي.

موقف بنزيما من عرض الاتحاد

حسم كريم بنزيما موقفه النهائي من الانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل عبر بوابة الاتحاد في الموسم المقبل، وفضل اللاعب الفرنسي البقاء في أوروبا بالموسم المقبل وتأجيل فكرة الانتقال للمنطقة العربية.

عرض الاتحاد للحصول على توقيع كريم بنزيما

وعرض نادي الاتحاد راتب سنويللاعب الفرنسي قدره 100 مليون يورو في الموسم الواحد، بجانب بعض المزايا الأخرى.