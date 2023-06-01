الشباب والرياضة تطلق أولي فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية

تحت رعاية رئيس الجمهورية ..

افتتحت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنحة ناصر للقيادة الدولية، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، و التى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز و تعاون الجنوب الجنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، في الفترة من 1-15 يونيو الجاري.

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تفاصيل جولة الوفود الشبابية المُشاركة بمنحة ناصر الدولية بمتحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

تعرفت الوفود الشبابية المُشاركة بمنحة ناصر الدولية خلال زيارتهم لمتحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، و علي مكونات المتحف، و كذلك تفقدوا مقتنيات الزعيم جمال عبد النّاصر من هدايا وخطابات و التقطوا الصور التذكاية، معربين عن احترام مصر و المصريين لتاريخهم ودور زعمائهم الذين اخلصوا لها، و ان الراحل كان زعيمًا و قائدًا مصريًا و عربيًا أثر في تاريخ الإنسانية.

جلسة إفتتاحية بعنوان.. "القيادة والأسرة"



و شهدت الوفود الشبابية المشاركة بالمنحة جلسة إفتتاحية بعنوان "القيادة والأسرة" بحضور السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، و المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، و المستشار الإقتصادي جمال خالد جمال عبد الناصر حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، و أدار الجلسة الإعلامي عادل المحروقي المذيع في التلفزيون المصري، بمتحف جمال عبد الناصر.

هدف المنحة جلسة إفتتاحية بعنوان "القيادة والأسرة"



و تهدف المنحة في نسختها الرابعة إلي جلسة إفتتاحية بعنوان "القيادة والأسرة"، و تمكينهم من خلق رؤية شاملة و محورية ترتبط بالقضايا العالمية و خطط التنمية المستدامة، و دعم فرص الترويج للدور المصرى عالميًا، و تأتى فى إطار تنفيذ كل من رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ و أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، و تعاون الجنوب الجنوب.

150 قيادة شبابية من قارات العالم تشارك في الدورة



و يُشارك بالمنحة 150 من القيادات الشبابية من قارات العالم من 56 دولة حول العالم، لاسيما دول عدم الانحياز و الدول الصديقة، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، و رعاية صحفية من الهيئة الوطنية للصحافة.

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