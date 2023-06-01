عاجل
بالأسماء.. تغييرات بقيادات الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان
الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

مناقشة التعاون بين الإيسيسكو وسوريا في عدد من البرامج

الدكتور سالم بن محمد
الدكتور سالم بن محمد المالك و الدكتور دارم طباع

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور دارم طباع، وزير التربية بالجمهورية العربية السورية، سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو وسوريا في مجالات التربية والتعليم، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية تطوير المناهج الدراسية، وبناء قدرات الشباب، وتسجيل المدارس التاريخية على قوائم التراث في العالم الإسلامي.

وفي مستهل اللقاء، الذي جرى بمقر الإيسيسكو في الرباط، استعرض الدكتور المالك، رؤية المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية، وأبرز ما تقدمه من برامج ومشاريع لفائدة دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، خصوصا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم، وبناء قدرات الشباب وتطوير معارفهم، وإعدادهم لمهن الغد، وعقد دورات تدريبة في مجال علوم الفضاء وتطبيقاته، وترسيخ قيم التعايش والحوار الحضاري.

txt

رئيس قطاعِ المعاهد الأزهرية يدشن المشروعَ القرآنيَ الصيفي

txt

تجديد تكليف الدكتور جلال غانم لتسيير أعمال شئون المراكز الإسلامية بالخارج

txt

الأوقاف تطلق إجازة الأربعين النووية على يد د. أحمد عمر هاشم

txt

انطلاق الأسبوع الدعوي بمسجد الحسين

txt

الإيسيسكو تعقد دورة تدريبية حول استراتيجيات التدريس الحديثة

txt

وزير الأوقاف يلتقي الأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج

txt

"الأعلى للشئون الإسلامية" يطلق الجزء الـ49 من موسوعة الفقه الإسلامي

وأكد المدير العام للإيسيسكو استعداد المنظمة للتعاون مع الجهات السورية، لدعمها في مواجهة المخاطر التي تواجه العملية التعليمية، خاصة قضية التسرب من المدارس، والفاقد التعليمي، وتوفير فرص التعليم للنازحين.

دور منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم لتطوير المجالات التعليمية

ومن جانبه ثمن الدكتور طباع أدوار الإيسيسكو في المساهمة بتطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة بدولها الأعضاء، مشيرا إلى تطلعه لتسجيل المدارس التاريخية، وعناصر من التراث السوري غير المادي، المرتبط بالتعليم الديني، على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل وآليات تعزيز بين الإيسيسكو وسوريا في تطوير المناهج الدراسية، وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير هذه المناهج، بالإضافة إلى التعاون في بناء قدرات الشباب.

حضر من الإيسيسكو اللقاء الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام، والدكتور أحمد سعيد أباه، مستشار المدير العام للشراكات والتعاون الدولي المشرف على الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات.

 

كان استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، حيث ناقشا مستجدات التعاون بين الإيسيسكو ومصر، خصوصا في مجال بناء قدرات المدرسين وتنمية مهاراتهم لمواكبة تطورات تطبيقات التكنولوجيا، واستثمارها في تحديث العملية التعليمية، وذلك في العاصمة المصرية.

الجريدة الورقية