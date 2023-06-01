مناقشة التعاون بين الإيسيسكو وسوريا في عدد من البرامج

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور دارم طباع، وزير التربية بالجمهورية العربية السورية، سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو وسوريا في مجالات التربية والتعليم، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية تطوير المناهج الدراسية، وبناء قدرات الشباب، وتسجيل المدارس التاريخية على قوائم التراث في العالم الإسلامي.

وفي مستهل اللقاء، الذي جرى بمقر الإيسيسكو في الرباط، استعرض الدكتور المالك، رؤية المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية، وأبرز ما تقدمه من برامج ومشاريع لفائدة دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، خصوصا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم، وبناء قدرات الشباب وتطوير معارفهم، وإعدادهم لمهن الغد، وعقد دورات تدريبة في مجال علوم الفضاء وتطبيقاته، وترسيخ قيم التعايش والحوار الحضاري.

وأكد المدير العام للإيسيسكو استعداد المنظمة للتعاون مع الجهات السورية، لدعمها في مواجهة المخاطر التي تواجه العملية التعليمية، خاصة قضية التسرب من المدارس، والفاقد التعليمي، وتوفير فرص التعليم للنازحين.

دور منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم لتطوير المجالات التعليمية

ومن جانبه ثمن الدكتور طباع أدوار الإيسيسكو في المساهمة بتطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة بدولها الأعضاء، مشيرا إلى تطلعه لتسجيل المدارس التاريخية، وعناصر من التراث السوري غير المادي، المرتبط بالتعليم الديني، على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل وآليات تعزيز بين الإيسيسكو وسوريا في تطوير المناهج الدراسية، وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير هذه المناهج، بالإضافة إلى التعاون في بناء قدرات الشباب.

حضر من الإيسيسكو اللقاء الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام، والدكتور أحمد سعيد أباه، مستشار المدير العام للشراكات والتعاون الدولي المشرف على الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات.

كان استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، حيث ناقشا مستجدات التعاون بين الإيسيسكو ومصر، خصوصا في مجال بناء قدرات المدرسين وتنمية مهاراتهم لمواكبة تطورات تطبيقات التكنولوجيا، واستثمارها في تحديث العملية التعليمية، وذلك في العاصمة المصرية.