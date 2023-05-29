"الأعلى للشئون الإسلامية" يطلق الجزء الـ49 من موسوعة الفقه الإسلامي

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجزء التاسع والأربعين من موسوعة الفقه الإسلامي، والذي يضم مصطلحات: (ثبوت، ثمرة، ثمن، ثواب، ثيب، جائحة، جائفة، جارحة، جانٍ، جَبٌّ، جُبَار، جبر، جبل، جبهة، جد، جراح، جرب، جِرَّة، جَرْح، جُرْمُوق، جزاء، جزور، جِعَالة، جعرانة، جَلَّالة، جِلْد، جلوس، جَمَّاء، جماد، جماعة).



جدير بالذكر أن هذه الموسوعة تصدر عن الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة الدراسات الفقهية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد طه ريان ، وإعداد نخبة من الباحثين بالإدارة المركزية للسيرة والسنة، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وزارة الأوقاف

تفاصيل وطريقة التقديم لمسابقة "اعرف قدر نبيك"

أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة "اعرف قدر نبيك"، في إطار التعريف بالنبي "صلى الله عليه وسلم" وبيان أخلاقه وشمائله، ضمن مبادرة اعرف قدر نبيك "صلى الله عليه وسلم".

وأكدت وزارة الأوقاف أن المشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات والطلاب وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، وعلى أن يتم التسجيل من هنا.

وتتضمن شروط المسابقة اعرف قدر نبيك قراءة كتابي: الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن تحسين مناخ الاستثمار في مصر) للفكر المستنير، وكتاب مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

يأتي ثاني الشروط في كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبي (صلى الله عليه وسلم) و توثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها، وتسلم الأبحاث في موعد أقصاه ١٥ / ٨/ ٢٠٢٣م.

وتبلغ قيمة جوائز مسابقة اعرف قدر نبيك إلى 200 ألف جنيه مقسمة على النحو التالي:

الأول: جائزة ٢٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٥ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .

الثاني: جائزة ٢٠ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .

الثالث: جائزة ١٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٦٥٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .

الرابع: جائزة ١٠ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٦٠٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .

عشر جوائز قيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٥٥ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ٣ آلاف جنيه.

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية بشرط الحصول على ٧٠٪؜ على الأقل في تقييم البحث.

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ على الأقل في تقييم البحث