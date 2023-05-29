تجديد تكليف الدكتور جلال غانم لتسيير أعمال شئون المراكز الإسلامية بالخارج

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الدكتور جلال محمد محمود غانم بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



تفاصيل وطريقة التقديم لمسابقة "اعرف قدر نبيك"

أوطلقت وزارة الأوقاف مسابقة "اعرف قدر نبيك"، في إطار التعريف بالنبي "صلى الله عليه وسلم" وبيان أخلاقه وشمائله، ضمن مبادرة اعرف قدر نبيك "صلى الله عليه وسلم".

وأكدت وزارة الأوقاف أن المشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات والطلاب وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، وعلى أن يتم التسجيل من هنا.

وتتضمن شروط المسابقة اعرف قدر نبيك قراءة كتابي: الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن تحسين مناخ الاستثمار في مصر) للفكر المستنير، وكتاب مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

يأتي ثاني الشروط في كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبي (صلى الله عليه وسلم) و توثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها، وتسلم الأبحاث في موعد أقصاه ١٥ / ٨/ ٢٠٢٣م.

وتبلغ قيمة جوائز مسابقة اعرف قدر نبيك إلى 200 ألف جنيه مقسمة على النحو التالي:

الأول: جائزة ٢٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٥ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .

الثاني: جائزة ٢٠ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .

الثالث: جائزة ١٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٦٥٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .

الرابع: جائزة ١٠ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٦٠٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .

عشر جوائز قيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٥٥ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي .

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ٣ آلاف جنيه.

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية بشرط الحصول على ٧٠٪؜ على الأقل في تقييم البحث.

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ على الأقل في تقييم البحث.



