الإيسيسكو تعقد دورة تدريبية حول استراتيجيات التدريس الحديثة

انطلقت الدورة التدريبية، التي يعقدها يعقد قطاع التربية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلوم والثقافة، حول الارتقاء بكفايات المعلمين في استراتيجيات التدريس الحديثة (التعليم عن بُعد)، لفائدة معلمين بوزارة التربية والتعليم العالي، والوزارات والهيئات ذات الصلة في الجمهورية اللبنانية.

وتهدف الدورة، التي تستمر على مدى أربعة أيام، إلى تنمية القدرات الوطنية في المجال، وإكساب المعلمين المشاركين الخبرات والمهارات المتطورة، حول الاتجاهات الجديدة المتعلقة باستراتيجية التعليم عن بُعد، وتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين.

مثل الإيسيسكو في الدورة الدكتور أحمد الزنفلي، مدير برامج في قطاع التربية بالمنظمة، حيث أكد أن الدورة ستعمل على تحقيق أهدافها في الارتقاء بكفايات المعلمين في استراتيجيات التدريس الحديثة، خصوصا استراتيجية التعليم عن بعد، بما يسهم في التطوير التربوي المنشود.

ومن جانبها أشادت السيدة هبة نشابة، الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلوم والثقافة، بما تقوم به الإيسيسكو من دور في تطوير المنظومات التربوية، وما تقدمه من دعم لدولها الأعضاء.

وتتطرق جلسات الدورة إلى عناصر ومؤشرات الدرس، والتعلم المتمايز وعناصره وتطبيقه، وخصائص التعليم عن بُعد، واستعراض خبرات المشاركين وتجاربهم في المجال، وأهم العناصر المطلوبة لنجاح التعليم عن بُعد وتطبيقاته، وأهمية التفاعل مع الطلاب خلاله، وخطوات تصميم مواد وخبرات تعليمية تفاعلية ونشطة باستخدام التقنيات الحديثة، والأدوار والمهارات الجديدة المطلوبة أثناء تصميم خبرة تعليمية عن بُعد، ومن ثم ممارسات تطبيقية على العروض التفاعلية والتلعيب خلال التعليم عن بُعد، والمهارات المتقدمة في تحضير دروس تفاعلية ومشوقة.

الدورة التدريبية للإيسيسكو

حزمة من التوصيات في ختام مؤتمر الإيسيسكو الدولي حول الاستشراف الاستراتيجي

اختتم المؤتمر الدولي "واقع وآفاق دراسات الاستشراف في العالم"، الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بالمملكة المغربية، وجامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية، بمقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الرباط، بإصدار مجموعة من التوصيات لتعزيز ثقافة الاستشراف الاستراتيجي.

وتضمنت توصيات المؤتمر، الذي شهد حضورا رفيع المستوى لنخبة من بين أبرز خبراء الاستشراف حول العالم واختتم أعماله ، ضرورة زيادة الاستثمار في البحث العلمي بمجال الاستشراف، وتعزيز التنمية السوسيو- اقتصادية من خلال الاستشراف، وتشجيع إطلاق منصة دولية لنشر ثقافته، وتشجيع التعاون الاستراتيجي والشراكات الدولية في مجال الدراسات الاستشرافية، وتبادل الخبرات بين الدول، وإعداد دليل للاستشراف لفائدة دول العالم الإسلامي.

