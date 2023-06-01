طارق حامد وحجازي آخرهم .. إنجازات المصريين في تاريخ الكرة السعودية

رغم تواجد القليل من اللاعبين المصريين في تاريخ الكرة السعودية، إلا أن كل من مثل الجنسية المصرية في الدوري السعودي عبر التاريخ أو في الوقت الحالي، ترك بصمة بارزة في أذهان الجماهير، وأخرهم الثنائي الدولي أحمد حجازي وطارق حامد المتوجين ببطولة الدوري السعودي مع فريق اتحاد جدة بعد غياب 14 سنة، ويستعدا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ولا يُعد حجازي وطارق حامد أول ثنائي مصري يتوّج بالدوري بل سبقهما الثلاثي محمد عبدالشافي حين توّج باللقب مع أهلي جدة موسم 2015/2016 وكذلك عماد متعب الذي سبق وتوّج به مع الاتحاد موسم 2008/2009 وأحمد علي الذي فاز مع الهلال بلقب الدوري موسم 2010/2011.

وجائت سلسلة أبرز اللاعبين المصرين اللذين تواجدوا في الدوري السعودي وتألقوا تحت رايته بالملاعبن ونبدأ بأبطال الدوري.

أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر وإتحاد جدة الحالي والذي انضم للنمور في صيف 2020 من وست بروميتش الإنجليزي، وخاض حجازي حتى الآن مع النمور 46 مباراة، أحرز ستة أهداف، وكلل موسمه بالتتويج بلقب الدوري بعد غياب 14 عام عن قلعة النمور وكأس السوبر.

طارق حامد، المنضم لصفوف إتحاد جدة في صيف الموسم الماضي بعد رحيله عن الزمالك، وتوج في موسمه الأول مع النمور بلقبين الدوري السعودي وكأس السوبر.

أحمد علي هلال، الذي انضم لصفوف الهلال السعودي على سبيل الإعارة في 2011، وسجل 5 أهداف، كما حصد لقبي كأس ولي العهد والدوري السعودي.

عماد متعب توج أيضًا بلقب الدوري السعودي رفقة اتحاد جدة، عندما كان معارًا بين صفوفه، موسم 2008-2009 ليحقق معه لقب المسابقة المحلية.

كما حقق محمد عبدالشافي "شيفو" أربع بطولات مع الأهلي دوري محلي، كأس الملك، كأس السوبر المحلي وكأس ولي العهد موسم 2015-2016، ويعتبر أكثر لاعب مصري شارك في مباريات بالدوري السعودي حتى الآن فخاض 123 مباراة في مختلف البطولات.

أمام عن أفضل اللاعبين المصرين الذين مثلوا جنسياتهم في تاريخ الدوري السعودي، فشملت:

حسني عبد ربه، لاعب الوسط للنادي الإسماعيلي، الذي انتقل إلى اتحاد جدة السعودي عام 2012، لمدة 6 أشهر سجل فيهم 4 أهداف، قبل أن ينتقل إلى نادي النصر في يوليو 2012 مسجلاً هدفين فقط.

محمود عبد المنعم "كهربا" اللذي قضي عامان مع إتحاد جدة وحقق كهربا نجاحًا كبيرًا خلال 53 مباراة شارك بها، إذ سجل 24 هدفًا، وصنع تسعة آخرين، بجانب تتويجه بلقبي كأس الملك وكأس ولي العهد.

مصطفى فتحي الذي أحترف في صفوف التعاون، وشارك فتحي في 26 مباراة، وسجل عشرة أهداف، وصنع أربعة آخرين.

عبد الله السعيد المنتقل للأهلي في صيف 2018 وشارك في 14 مباراة، سجل هدفين وصنع مثلهما.

محمد عواد حارس مرمى الزمالك المصري الحالي، الذي خاض تجربة وحيدة بالسعودية مع الوحدة في موسم 2018-2019، وشارك في 30 مباراة، استقبل 38 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من سبع مباريات.

حسام غالي صاحب التجربة الناجحة بالنصروالذي إنضم إليه في يناير 2009، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، وشارك غالي بالقميص الأصفر في 26 مباراة، سجل هدف وحيد وصنع أربعة آخرين.

محمد بركات، الزئبقي الذي قضى موسمًا وحيدًا مع الأهلي 2002-2003، لكنه سجل خلاله 18 هدفًا، وكان صاحب هدف تتويج الراقي بلقب بطولة الأندية العربية الموحدة على حساب الإفريقي التونسي.

أشرف قاسم، أول محترف مصري في الدوري السعودي، إذ انتقل للهلال، والذي قضى به موسم وحيد 1993-1994.