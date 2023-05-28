طارق حامد يوجه رسالة خاصة للجماهير وإدارة الاتحاد بعد التتويج بالدوري

دوري روشن السعودي

كتب النجم الدولي طارق حامد لاعب خط وسط فريق اتحاد جدة ومنتخب مصر ، تعليق على فوز العميد بطولة الدوري رونش السعودي بعد منافسة شرسة مع النصر .

ونشر طارق حامد عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " قائلا :" الحمد لله والشكر لله .الف مبروك لجمهورنا وادارتنا.شكرا، لدعمكم وحبكم ومساندتكم طموحنا ليس له نهايه والافضل لم يأتى بعد.

وحصد طارق حامد مع اتحاد جدة بطولتين البطولة الأول السوبر السعودي ، والبطولة الثانية بطولة الدوري السعودي للمحترفين تحت مسمى دوري روشن السعودي بجانب تأهل الفريق لبطولة كأس العالم للأندية لاول مرة لفريق الاتحاد و اللاعب طارق حامد .

وظهر طارق حامد بمستوى مميز مع فريق اتحاد جدة مما يجعل اشاد جماهير النمور بأداء اللاعب .

توج العميد بلقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ 14 عامًا في موسم مميز حقق خلاله 21 فوزًا تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو الذي أضاف اللقب الثالث له في مسيرته التدريبية.

فاز اتحاد جدة الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه للمرة الأولى منذ عام 2009 بعد رفع رصيده إلى 69 نقطة ووسع الفارق مع النصر صاحب المركز الثاني إلى 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية موسم 2022-2023.

توج اتحاد جدة لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية نظيفة في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة 29 وشهدت تسجيل البرازيلي رومارينيو هدفين.

ورفع النجم البرازيلي رومارينيو أهدافه هذا الموسم بالدوري السعودي إلى 13 هدفًا ليصبح على بعد هدف واحد من البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 14 هدفًا بقائمة هدافي دوري روشن السعودي.

الأكثر تسجيلًا وصناعة للأهداف في اتحاد جدة بالدوري السعودي

ويعد المغربي عبد الرزاق حمد لله هو هداف فريق اتحاد جدة كما يحتل قائمة هدافي الدوري السعودي وذلك بعدما نجح في تسحيل 20 هدفًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم الحالي.

ويتصدر المهاجم المغربي قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 هدفًا وبفارق هدف واحد عن النيجيري أوديون إيجلو مهاجم الهلال وصاحب الـ 19 هدفًا في البطولة.