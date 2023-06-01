موعد مغادرة أول فوج حجاج الجمعيات الأهلية

حجاج الجمعيات الأهلية.. يسعى الكثير من زوار بيت الله الحرام إلى معرفة موعد مغادرة أول فوج إلى الأراضي المقدسة، حيث كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم السبت، 10 يونيو المقبل إلى المدينة المنورة.

الخطوط الجوية السعودية:

وأفادت الخطوط الجوية السعودية، في وقت سابقٍ أنها ستبدأ في تفويج رحلات الحج خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتى الـ22 من يونيو المقبل، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارًا الـ 2 من يوليو وتكون آخر موعد لسفر الحجاج في 2 من أغسطس المقبل.

المستندات المطلوبة لرحلة الحج:

يجب استخراج شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح.

أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "30/ 4 / 2024"

فيش جنائي مميكن موجه للحج

شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا

عدد 10 صور شخصية حديثة، وصورة الرقم القومي

شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135 لقاح الحمي الشوكية، بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 3 سنوات.

تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.

نصائح مهمة صحية للحجاج:

يجب اصطحاب أصحاب الأمراض المزمنة ما يفيد حالتهم الصحية، وتوفر كميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم

يجب التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.

اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية

مراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كافة الاستشارات الطبية والوقائية.

رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية:

تبلغ رسوم المستوى الأول فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكى بسعر 225 ألف جنيه، والمستوى الثانى فنادق أربعة نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكى. بسعر 186 ألفًا و500 جنيه شامل أيضًا التذكرة والوجبات الغذائية، والمستوى الثالث فنادق ثلاثة نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكى بسعر 171 ألف جنيه شامل تذكرة الطيران والوجبات الغذائية.