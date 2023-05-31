عبد الرزاق حمدالله هدافًا للدوري السعودي للمحترفين بـ21 هدف

توج النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الكروي 2022 – 2023 برصيد 21 هدفًا متفوقًا على النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر.

وحقق فريق الاتحاد الفوز على الطائي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لحساب الجولة 30 والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

سجل ثنائية الاتحاد في المباراة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 73 و هيلدر كوستا في الدقيقة السادسة من الوقت المحاسب بدلا من الضائع للمباراة.

وتعد مباراة اليوم مجرد " تحصيل حاصل" لفريق الاتحاد الذي نجح في حسم لقب الدوري السعودي رسميَا، حيث تتربع كتيبة النمور على صدارة الدوري برصيد 72 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.

قائمة هدافي دوري روشن السعودي:

1 - عبد الرزاق حمدالله – 21 هدفًا

2 – أندرسون تاليسكا – 20 هدفًا

3 – أوديون إيغالو - 19 هدفًا

4 – فراس البريكان – 18 هدفًا

5 – كريستيانو رونالدو – 14 هدفًا