الأهلي ضد الترجي التونسي.. موعد المباراة النهائية ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال إفريقيا

حقق النادي الأهلي المصري فوزًا هامًا على تي بي مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

كما حقق الترجي التونسي الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة (2-0) على ماميلودي صانداونز في نصف نهائي البطولة ذاتها.



وسجل كل من محمد عبد المنعم، وسام أبو علي وأكرم توفيق أهداف الأهلي ليضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي في النهائي.

وأحرز رائد بوشنيبة هدف الترجي الوحيد في مواجهة الإياب ضد صانداونز في جنوب إفريقيا.

وتأهل الأهلي بشكل مباشر إلي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويلعب الأهلي ضد الترجي مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 مايو المقبل، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 25.