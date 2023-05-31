التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الاتحاد والطائي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الاتحاد والطائي المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) لحساب الجولة 30 والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين أبرزها الفرصة الخطيرة التي أهدرها النجم البرازيلي رومارينهو لصالح الاتحاد في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

بدأ فريق الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: العليان – هوساوي - شراحيلي – بامسعود

الوسط: هنريكي - كورنادو

الوسط الهجومي: كمارا - رومارينهو - كوستا

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله

وتعد مباراة اليوم مجرد " تحصيل حاصل" لفريق الاتحاد الذي نجح في حسم لقب الدوري السعودي رسميَا، حيث تتربع كتيبة النمور على صدارة الدوري برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.

النصر يتقدم على الفتح بهدف نظيف في الشوط الأول

في الجهة المقابلة تقدم فريق النصر على نظيره الفتح بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف النصر الوحيد في وقت مبكر بالدقيقة 4 من الشوط الأول، وظلت سيطرة العملاق الأصفر على مجريات اللقاء قائمة حتى انتهاء نصف اللقاء الأول.