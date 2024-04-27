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السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة عقربا وطولكرم فجر اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

 

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس.

ووفقا لوكالة وفا الفلسطينية، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات وتجولت في شوارعها وأحيائها، كما داهم  جنود الاحتلال أحد المنازل، دون أن يبلغ عن إعتقالات.

يذكر أن بلدة عقربا تتعرض بشكل متواصل لهجمات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، حيث استيهد شاب برصاص المستعمرين في العشرين من الشهر الماضي، كما أصيب مواطنان قبل نحو أسبوعين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة طولكرم، واعتقلت شابا.

وقالت مصادر محلية، إن سبع آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتمركزت بالقرب من دوار السلام، ومن ثم تحولت في عدة أحياء، ونشرت فرق راجلة، وداهمت أحد المحال التجارية.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشباب أشرف ذياب، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته في المدينة.

 

وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة ولاحقتها في شوارع المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات.

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