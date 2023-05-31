الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الهلال يتغلب على الرائد بثلاثية في مباراة مثيرة بختام الدوري السعودي

مباراة الهلال والرائد
مباراة الهلال والرائد

حقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على الرائد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، لحساب الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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الهلال يتقدم على الرائد بثنائية في الشوط الأول

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إيجالو يقود تشكيل الهلال لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

سجل مصعب فهد الجوير هدف تقدم الهلال في الدقيقة 18 من الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب محمد حمد القحطاني الهدف الثاني للأمواج الزرقاء في الدقيقة 36 .

وفي الدقيقة 36 سجل اللاعب محمد حمد القحطاني الهدف الثاني للهلال في، ثم وقع اللاعب عبدالله عطيف على الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بينما تمكن فريق الرائد من العودة للمباراة بتسجيل ثنائية رائعة عن طريق راكان مسفر الدوسري في الدقيقة 90 و بابلو سانتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتنتهي المباراة 3-2 للزعيم.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى: العويس

الدفاع: البريك. جحفلي. البليهي. سعود

الوسط: كويلار. الجوير. صهيب. القحطاني. فييتو

الهجوم: أوديون إيغالو

ويتواجد فريق الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة، حصدها من 17 انتصار و8 تعادلات بينما تعرض للهزيمة في 5 مواجهات حتى الآن.

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