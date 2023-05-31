الهلال يتقدم على الرائد بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق الهلال الشوط الأول متقدمًا على الرائد بهدفين دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل مصعب فهد الجوير هدف تقدم الهلال في الدقيقة 18 من الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب محمد حمد القحطاني الهدف الثاني للأمواج الزرقاء في الدقيقة 36 .

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى: العويس

الدفاع: البريك. جحفلي. البليهي. سعود

الوسط: كويلار. الجوير. صهيب. القحطاني. فييتو

الهجوم: أوديون إيغالو

ويتواجد فريق الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، حصدها من 16 انتصار و8 تعادلات بينما تعرض للهزيمة في 5 مواجهات حتى الآن.