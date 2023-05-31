موسيماني: الزمالك تفاوض معي لقيادة الأبيض وهذا موقفي

موسيماني يعلن تلقيه عرضا من الزمالك

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أهلي جدة، والأهلي المصري السابق، تلقيه عرضًا لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة.



أضاف موسيماني في تصريحاته لقنوات بي أن سبورتس، أن تلقى بالفعل عرضا لتدريب نادي الزمالك المصري، لكنه أضاف أن التوقيت ليس مناسبا للموافقة على العرض.



وقاد موسيماني فريقه أهلي جدة، للتتويج بلقب الدوري السعودي للدرجة الأولى، "دوري يلو" ليصعد الفريق مجددًا إلى دوري المحترفين.



وكان موسيماني نجح في الأهلي المصري في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، بالإضافة لحصده لقب الوصافة في السنة التي تليهما، كما توج بالميدالية البرونزية مرتين في كأس العالم للأندية.



تعليق موسيماني على رفض لاعبي الأهلي السعودي الاحتفال بدوري يلو:



علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي على رفض لاعبو الفريق الاحتفال بلقب دوري يلو الدرجة الأولى عقب مباراة أمس أمام الحزم.



وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والحزم التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب نادي الحزم لحساب الجولة 34 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى، وأقيمت مراسم تتويج الأخضر عقب المباراة، إلا أن لاعبو الفريق رفضوا الاحتفال باللقب.



أضاف موسيماني عن عدم احتفال اللاعبين بلقب دوري يلو؟، لا أعلم ماذا حدث، ربحت 19 بطولة واحتفلت بكل البطولات التي توّجت بها، تفاجأت بعدم احتفال اللاعبين بالبطولة ولكن اسأل الإدارة.

وتابع: " أنا أتحكم في الأمور داخل أرضية الملعب ولكن ما هو خارج الملعب خارج عن سيطرتي".



وأكد وليد معاذ رئيس الأهلي السعودي في تصريحات نشرتها جريدة عكاظ السعودية اليوم أن هناك اجتماع مع المدرب بيتسو موسيماني سيتم عقده لقراءة الأوضاع الفنية للفريق وحسم مصيره.



وكان موسيماني قد أكد أن لديه بندًا في عقده مع الأهلي يمنحه حق الاستمرار مع الفريق لموسم أخر حال قيادته للصعود لدوري المحترفين والعودة مرة أخرى لدوري الأضواء.



ونجح الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني في التتويج بدوري يلو الدرجة الأولى السعودي بعد احتلاله صدارة جدول ترتيب البطولة، حيث أنهى الراقي المسابقة في الصدارة برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الحزم الوصيف.

