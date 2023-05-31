عاجل
الأسهم السعودية تغلق منخفضًا عند مستوى 11014 نقطة محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٥.١ %
الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موسيماني يعلن تلقيه عرضا من الزمالك

موسيماني: الزمالك تفاوض معي لقيادة الأبيض وهذا موقفي

موسيماني
موسيماني

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أهلي جدة، والأهلي المصري السابق، تلقيه عرضًا لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة.

txt

رئيس أهلي جدة يثير الشكوك حول مستقبل موسيماني

txt

موسيماني يكشف عن "بند خطير" في عقده مع الأهلي السعودي


أضاف موسيماني في تصريحاته لقنوات بي أن سبورتس، أن تلقى بالفعل عرضا لتدريب نادي الزمالك المصري، لكنه أضاف أن التوقيت ليس مناسبا للموافقة على العرض.

وقاد موسيماني فريقه أهلي جدة، للتتويج بلقب الدوري السعودي للدرجة الأولى، "دوري يلو" ليصعد الفريق مجددًا إلى دوري المحترفين.

وكان موسيماني نجح في الأهلي المصري في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، بالإضافة لحصده لقب الوصافة في السنة التي تليهما، كما توج بالميدالية البرونزية مرتين في كأس العالم للأندية.
 

تعليق موسيماني على رفض لاعبي الأهلي السعودي الاحتفال بدوري يلو:
 

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي على رفض لاعبو الفريق الاحتفال بلقب دوري يلو الدرجة الأولى عقب مباراة أمس أمام الحزم.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والحزم التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب نادي الحزم لحساب الجولة 34 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى، وأقيمت مراسم تتويج الأخضر عقب المباراة، إلا أن لاعبو الفريق رفضوا الاحتفال باللقب.

أضاف موسيماني عن عدم احتفال اللاعبين بلقب دوري يلو؟،  لا أعلم ماذا حدث، ربحت 19 بطولة واحتفلت بكل البطولات التي توّجت بها، تفاجأت بعدم احتفال اللاعبين بالبطولة ولكن اسأل الإدارة.
وتابع: " أنا أتحكم في الأمور داخل أرضية الملعب ولكن ما هو خارج الملعب خارج عن سيطرتي".

وأكد وليد معاذ رئيس الأهلي السعودي في تصريحات نشرتها جريدة عكاظ السعودية اليوم أن هناك اجتماع مع المدرب بيتسو موسيماني سيتم عقده لقراءة الأوضاع الفنية للفريق وحسم مصيره.

وكان موسيماني قد أكد أن لديه بندًا في عقده مع الأهلي يمنحه حق الاستمرار مع الفريق لموسم أخر حال قيادته للصعود لدوري المحترفين والعودة مرة أخرى لدوري الأضواء.

ونجح الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني في التتويج بدوري يلو الدرجة الأولى السعودي بعد احتلاله صدارة جدول ترتيب البطولة، حيث أنهى الراقي المسابقة في الصدارة برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الحزم الوصيف.
 

مواد متعلقة

رئيس أهلي جدة يثير الشكوك حول مستقبل موسيماني

موسيماني يكشف عن "بند خطير" في عقده مع الأهلي السعودي

أول تعليق من موسيماني على رفض لاعبي الأهلي السعودي الاحتفال بدوري يلو

جلسة خاصة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي السعودي

حقيقة مفاوضات الزمالك مع بيتسو موسيماني

كشف حساب بيتسو موسيماني مع أهلي جدة السعودي

موسيماني يٌعلن تشكيل الأهلي السعودي لمباراة هجر
الجريدة الورقية